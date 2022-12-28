２７日午後１１時５５分ごろ、堺市中区小阪の市道で、男性４人が車にはねられ、うち２人が搬送先の病院で死亡した。他２人が軽傷。車は逃走しており、大阪府警がひき逃げ事件として捜査している。

中堺署によると、現場は片側１車線の直線。４人を含む８人が道の側を徒歩で夜間パトロール中、車が後方から衝突したという。通行中の女性が「ドンと音がした」と１１０番した。



関連キーワード 社会

主要ニュース