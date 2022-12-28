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「国民に対する背信だ」原子力規制委、経産省と不透明なやりとり 原発60年超巡り面談7回、内容公開せず
原子力規制委員会事務局の原子力規制庁は27日、原発の運転期間の見直しを巡り、担当者が山中伸介委員長か...
12月28日
宮台真司さん襲撃事件 容疑者の特定が難航 現場周辺の防犯カメラ、都心に比べ少なく 29日で発生1カ月
東京都八王子市の東京都立大南大沢キャンパスで教授の社会学者宮台真司さん（63）が男に首などを切られて...
年末年始に発熱したらどうする？事前の備えは？ コロナに加えインフルも流行期入り 逼迫度高まる発熱外来
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、東京都などでは季節性インフルエンザが流行期入りし、都内の発熱外...
襲撃の男、手袋着用か 埼玉・飯能市の３人殺害事件
埼玉県飯能市の住宅で夫婦と長女が殺害された事件で、住宅の防犯カメラに写った無職斎藤淳容疑者（４０）＝...
大分沖で釣り船転覆１人行方不明 北海道広尾町の引き船に接触か
２７日午後５時４０分ごろ、大分市の沖合約５キロの海上で、北海道広尾町の引き船大盛丸（１９トン）の船長...
ラウンドワン、深夜営業を短縮 光熱費高騰、８割の店舗で
ボウリング場など娯楽施設を手がけるラウンドワンは２７日、光熱費や人件費の高騰などを理由に、国内９９店...
12月27日