【午前】８時４８分、官邸。９時、斉藤鉄夫国土交通相、森昌文首相補佐官、国交省の藤井直樹事務次官、上原淳鉄道局長。２２分、食料安定供給・農林水産業基盤強化本部。４２分、復興推進会議。１０時２分、閣議。１４分、斎藤健法相、林芳正外相、加藤勝信厚生労働相、斉藤国交相。１１時１分、東京・芝公園の増上寺。故内田茂元東京都議会議長の告別式に参列。３５分、官邸。

【午後】０時５５分、秋葉賢也復興相。松野博一官房長官同席。１時３７分、渡辺博道元復興相。２時１１分、報道各社のインタビュー。５５分、皇居。内奏、渡辺氏の閣僚認証式。３時４６分、官邸。５７分、渡辺氏に復興相の補職辞令交付。記念撮影。４時２８分、東京・赤坂のＴＢＳ。ＢＳ−ＴＢＳの報道番組の収録。５時１７分、官邸。１９分、遠藤利明自民党総務会長。４８分、日本台湾交流協会の大橋光夫会長、谷崎泰明理事長。船越健裕外務省アジア大洋州局長同席。６時５２分、東京・高輪のグランドプリンスホテル高輪。「鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂」で関口昌一自民党参院議員会長と会食。９時１６分、公邸。



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