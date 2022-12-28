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埼京線に母子が飛び込みか、女性と男児2人の計3人が電車にはねられ死亡 北戸田駅
28日午前11時5分ごろ、埼玉県戸田市のJR埼京線北戸田駅で、さいたま市南区の女性（37）と、8歳と...
12月28日
＜埼玉回顧2022＞ふじみ野 立てこもり 在宅医療・介護の担い手守れ
一月下旬、埼玉県ふじみ野市大井武蔵野の住宅街で医師が患者の息子に散弾銃で射殺され、理学療法士...
＜新型コロナ＞感染レベル3に引き上げ 埼玉県知事「強く注意喚起を」
大野元裕知事は二十七日の定例会見で、埼玉県内での新型コロナウイルスの感染状況について、国が定めた四段...
川口工掃除部 王座に返り咲く スポGOMI甲子園V 雑誌たくさん拾い、事前の調査も奏功
ごみ拾いをスポーツととらえ、その技を高校生が競う「スポＧＯＭＩ甲子園」の全国大会が二十六日、...
埼玉・飯能の3人殺害 斎藤淳容疑者は被害者宅への器物損壊容疑で3回逮捕、いずれも不起訴
埼玉県飯能市美杉台の住宅で夫婦と長女が殺害された事件で、夫への殺人未遂容疑で逮捕された斎藤淳容疑者（...
12月27日
＜新型コロナ＞埼玉県で1万969人が感染 死亡は過去最多、基礎疾患あった未就学男児含む26人
埼玉県内で27日、新型コロナウイルスの新たな感染者1万969人と、10歳未満の未就学児を含む...