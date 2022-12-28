＜新型コロナ＞埼玉県で1万905人が感染、19人死亡　新規感染者は23日ぶりに前週下回る

2022年12月28日 18時08分
　埼玉県内で28日、新型コロナウイルスの新たな感染者1万905人と、60〜90代の男女19人の死亡が発表された。新規感染者数は5日以来、23日ぶりに前週の同一曜日を下回った。
　県は医療機関と高齢者施設の計12カ所で、新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
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