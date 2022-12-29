群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部
関連キーワード
インフルエンザ 流行シーズン入り
群馬県感染制御センターは、インフルエンザが県内で流行シーズン入りしたと発表した。一週間（十九〜二十五...
12月29日
＜群馬・栃木 この1年＞（上）
二〇二二年も残りわずか。ロシアのウクライナ侵攻（二月）は国際情勢を激変させ、日本にも物価高騰の影響が...
草津2位 連覇ならず じゃらん人気温泉地調査
旅行サイト・じゃらんｎｅｔの会員アンケートによる「人気温泉地ランキング２０２３」で、群馬・草...
12月28日
＜新型コロナ＞群馬県で13人死亡、3575人感染
群馬県は二十七日、新たに三千五百七十五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。感染者は十三日...
力仕事 無料で代行 高崎市、高齢者らにSOSサービス
群馬県高崎市は二〇二三年度、高齢者世帯などを対象に、粗大ごみの廃棄や灯油など重い物の買い出し、家具の...
12月27日
＜新型コロナ＞群馬県で8人死亡 1001人感染
群馬県は二十六日、新たに千一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十九日と比べて...