＜新型コロナ＞群馬県で9人死亡　3322人感染

2022年12月29日 07時11分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は二十八日、新たに三千三百二十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十一日と比べて九十七人増。九人の死亡報告があった。
　累計感染者は延べ三十六万九千百九十三人、死者は計七百八十六人。

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