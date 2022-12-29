【午前】８時４７分、官邸。４８分、都倉俊一文化庁長官。９時１０分、年末年始の降雪に備えた関係閣僚会議。２９分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５８分、スポーツ庁の室伏広治長官、角田喜彦次長。森昌文首相補佐官同席。１０時２９分、長谷川淳二自民党衆院議員に総務政務官の辞令交付。記念撮影。５１分、市川晃地方制度調査会長から答申受け取り。１１時１４分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、小野啓一外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。３４分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。

【午後】３時３分、毎日新聞、産経新聞、共同通信の合同インタビュー。５０分、熊谷亮丸内閣官房参与。４時３３分、山口那津男公明党代表。５時、加藤勝信厚生労働相、松野博一、木原誠二、栗生俊一正副官房長官、後藤茂之経済再生担当相、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監、榎本健太郎医政局長、佐原康之健康局長。６時１３分、根本匠自民党岸田派事務総長。５４分、東京・東麻布の中国料理店「富麗華」。秘書官と食事。９時３１分、公邸。



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