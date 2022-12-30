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＜2022回顧 取材メモから＞（4）オスプレイ 安全性がより注目 木更津に暫定配備、海外で事故相次ぐ
陸上自衛隊が導入した輸送機Ｖ２２オスプレイの暫定配備が進む木更津駐屯地（千葉県木更津市）。配...
12月30日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに7991人感染、14人死亡
千葉県内では29日、新型コロナウイルスに7991人が感染し、14人が死亡したと発表された。
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12月29日
＜2022回顧 取材メモから＞（3）飲酒運転対策 制度の浸透 道半ば アルコール検知器導入延期
千葉県八街市で昨年六月、業務中に酒を飲んだ運転手のトラックが下校中の児童の列に突っ込み五人が...
卯年 発車オーライ 船橋北高生がヘッドマーク 元日から新京成で運行
来年の干支（えと）である「卯（う）」に合わせ、新京成電鉄（千葉県鎌ケ谷市）はウサギの絵二点を...
「明るい気分で新年を」 館山でストックの出荷ピーク
香りが強く、装飾用に人気のアブラナ科の花・ストックの出荷が、年末年始の需要に向けて、全国でも...
＜新型コロナ＞千葉県で9112人が感染、14人死亡
千葉県内では28日、新型コロナウイルスに9112人が感染し、50〜90代以上の男女14人が死...
12月28日