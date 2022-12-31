群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部
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12月31日
高崎駅西口駅前通り、出店やイベント 元日、2日はだるま市 少林山達磨寺では6、7日
だるまの産地として知られる群馬県高崎市で一月一、二の両日、新春恒例の「高崎だるま市」（同実行...
＜新型コロナ＞群馬県で2人死亡 3080人感染
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12月30日
＜群馬・栃木 この1年＞（中）
両県の一年を、年の瀬の紙面で三回に分けて振り返る。
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インフルエンザ 流行シーズン入り
群馬県感染制御センターは、インフルエンザが県内で流行シーズン入りしたと発表した。一週間（十九〜二十五...
12月29日
＜新型コロナ＞群馬県で9人死亡 3322人感染
群馬県は二十八日、新たに三千三百二十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十...