＜新型コロナ＞群馬県で７人死亡、1959人感染

2022年12月31日 07時51分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は三十日、新たに千九百五十九人の新型コロナウイルス感染を確認し、男女七人が死亡したと発表した。県内の感染確認は延べ三十七万四千二百三十二人、死者は計七百九十五人。
　死亡したのは七十代三人、八十代二人、九十歳以上二人。桐生市内の医療機関で新たに入院患者ら計八人の集団感染も判明した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

群馬の新着

記事一覧