＜新型コロナ＞埼玉県内で新たに5287人感染、5人死亡

2022年12月31日 19時02分
　埼玉県内で31日、新型コロナウイルスの新たな感染者5287人と、70~80代の男女5人の死亡が発表された。新規感染者数が前週の同じ曜日を下回るのは4日連続。
　県は医療機関や高齢者施設など計10カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
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