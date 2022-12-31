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埼玉県議選まで3カ月余 知事選にらみ勢力拡大狙う 都市部中心に激戦か
来春の埼玉県議選まで三カ月余りとなり、各党や会派などの動きが活発になっている。最大会派の自民はさらな...
12月31日
秩父鉄道 三が日に快速運行 特別ヘッドマーク付け
秩父鉄道（埼玉県熊谷市）は来年一月一〜三日、電気機関車（ＥＬ）を特別に走らせる。三が日限定の...
お買い物券付き乗車券を販売 1〜3日、熊谷駅
秩父鉄道と、埼玉県深谷市の商業施設ふかや花園プレミアム・アウトレットは共同企画で、来年一月一...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに7402人感染、8人死亡
埼玉県内で30日、新型コロナウイルスの新たな感染者7402人と80〜90代の男女8人の死亡が...
12月30日
見たらやみつき？「埼玉の奇祭」政財界人チャリティ歌謡祭 テレ玉で元日放送 首長も社長も本気「笑いものになっても…」
テレビ埼玉で元日に放送される「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」をご存じか。埼玉県内の政財界人が...
インフル流行期 埼玉県発表
埼玉県は二十八日、インフルエンザの流行期に入ったと発表した。外出後の手洗いや適度な湿度の保持、バラン...