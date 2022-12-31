埼玉県内で31日、新型コロナウイルスの新たな感染者5287人と、70~80代の男女5人の死亡が発表された。新規感染者数が前週の同じ曜日を下回るのは4日連続。

県は医療機関や高齢者施設など計10カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。

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