中国船の尖閣周辺航行、３３６日　年間最多を更新

2022年12月31日 18時29分 （共同通信）
　沖縄県・尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で３１日、中国海警局の船３隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは１３日連続。年間で計３３６日となり、２０１２年の尖閣国有化以降の最多を更新した。
　第１１管区海上保安本部（那覇）によると、領海に近づかないよう巡視船が警告した。

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