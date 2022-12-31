国内で３１日、新たに１０万６３２０人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京１万１１８９人、大阪６９２９人、神奈川６８５５人など。死者は東京２４人、大阪２０人、北海道１７人など計２５６人の報告があった。

厚生労働省によると、全国の重症者は５８８人で前日から１４人増えた。

広島と熊本が過去に公表した感染者数を修正した。



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