国内１０万６３２０人感染　新型コロナ、２５６人死亡

2022年12月31日 18時34分 （共同通信）
　国内で３１日、新たに１０万６３２０人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京１万１１８９人、大阪６９２９人、神奈川６８５５人など。死者は東京２４人、大阪２０人、北海道１７人など計２５６人の報告があった。
　厚生労働省によると、全国の重症者は５８８人で前日から１４人増えた。
　広島と熊本が過去に公表した感染者数を修正した。

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