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大阪の遊園地、客乗せ停止 ひらかたパーク、２人一時入院
３０日午後７時ごろ、大阪府枚方市の「ひらかたパーク」でアトラクションが頂上付近で停止し、乗客の２０代...
12月31日
中国船の尖閣周辺航行、３３６日 年間最多を更新
沖縄県・尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で３１日、中国海警局の船３隻が航行しているのを海上保安庁...
全国死者数、東京都の入院患者数は過去最多レベル インフル流行で医療体制が逼迫
＜コロナ1週間・12月24〜30日＞
新型コロナウイルスの全国の新規感染者数は増加傾向が続き、...
中国各地で半数以上がコロナ感染 年末年始、流行拡大は必至
【北京共同】新型コロナウイルス感染症がまん延する中国で、各地の感染率が５０～８０％に達したとの見方が...
東京で１万１１８９人コロナ感染 前週比９３％、２４人死亡
東京都は３１日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１万１１８９人報告されたと発表した。直近７日間を平...
１８歳成人、過去最少１１２万人 民法改正で年齢引き下げ
総務省は３１日、２０２３年１月１日時点の人口推計を発表した。成人年齢を１８歳に引き下げる改正民法が２...