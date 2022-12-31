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バーバラ・ウォルターズさん死去 米ジャーナリスト
バーバラ・ウォルターズさん（米ジャーナリスト、テレビ司会者）米メディアによると３０日、ニューヨークの...
12月31日
10年間で2400億円近く消えた？ 中国への輸出巡る汚職疑惑でモンゴル首都は連日の大規模デモ
モンゴルで12月、中国への石炭輸出を巡る汚職疑惑で大規模な抗議デモが起き、政府が真相究明に乗り出すな...
ロシア侵攻越年、出口見えず 核や食料危機、難題続く
ロシアのウクライナ侵攻は越年。１０万人を超す兵士が前線の陣地や塹壕の中でにらみ合い、戦火を交えながら...
北朝鮮が弾道ミサイル３発発射 年間で３７回目、過去最多
【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は３１日、北朝鮮が同日午前８時（日本時間同）ごろから、首都平壌に近い...
イスラエル占領で意見要請 国連総会、国際司法裁に
【ニューヨーク共同】国連総会本会議は３０日、イスラエルによる東エルサレムとヨルダン川西岸の占領に関し...
北朝鮮、１日に決定発表か ２３年方針、党重要会議で
【北京共同】北朝鮮メディアは３１日、２０２３年の国家運営方針を決める重要会議、朝鮮労働党中央委員会拡...