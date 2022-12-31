前ローマ教皇が死去　ベネディクト１６世

2022年12月31日 18時48分 （共同通信）
　【ローマ共同】ローマ教皇庁（バチカン）によると、前ローマ教皇ベネディクト１６世が３１日死去した。９５歳だった。

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