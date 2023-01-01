群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部
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＜鉄路今昔（てつろこんじゃく） 支える人たち＞（1）観光路線で活性化へ 上信電鉄 沿線の高崎商科大生が魅力発掘
昨年二〇二二年は、日本最初の鉄道となった新橋−横浜間の開業から百五十年の節目だった。そして今年二三年...
1月1日
＜群馬・栃木 この1年＞（下）
◆群馬・１１月 前橋官製談合で元副市長逮捕
【９月】
来年の先進七カ国首脳会議（Ｇ７サ...
12月31日
高崎駅西口駅前通り、出店やイベント 元日、2日はだるま市 少林山達磨寺では6、7日
だるまの産地として知られる群馬県高崎市で一月一、二の両日、新春恒例の「高崎だるま市」（同実行...
＜新型コロナ＞群馬県で７人死亡、1959人感染
群馬県は三十日、新たに千九百五十九人の新型コロナウイルス感染を確認し、男女七人が死亡したと発表した。...
＜新型コロナ＞群馬県で2人死亡 3080人感染
群馬県は二十九日、新たに三千八十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十二日に...
12月30日
＜群馬・栃木 この1年＞（中）
両県の一年を、年の瀬の紙面で三回に分けて振り返る。
◆群馬・６月 各地で猛暑、伊勢崎４０．２度...