＜新型コロナ＞栃木県で3人死亡　1586人感染

2023年1月1日 07時43分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は三十一日、新たに千五百八十六人の新型コロナウイルス感染確認と、八十歳以上の男女三人の死亡を発表した。県内の感染確認は計三十五万六千六十六人、死亡者は計七百六十五人。

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