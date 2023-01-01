栃木県庁
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＜鉄路今昔（てつろこんじゃく） 支える人たち＞（1）観光路線で活性化へ 上信電鉄 沿線の高崎商科大生が魅力発掘
昨年二〇二二年は、日本最初の鉄道となった新橋−横浜間の開業から百五十年の節目だった。そして今年二三年...
1月1日
＜群馬・栃木 この1年＞（下）
◆群馬・１１月 前橋官製談合で元副市長逮捕
【９月】
来年の先進七カ国首脳会議（Ｇ７サ...
12月31日
＜新型コロナ＞栃木県で5人死亡、2121人感染
栃木県は三十日、新たに二千百二十一人の新型コロナウイルス感染確認と、七十代〜八十歳以上の男女五人の死...
＜群馬・栃木 この1年＞（中）
両県の一年を、年の瀬の紙面で三回に分けて振り返る。
◆群馬・６月 各地で猛暑、伊勢崎４０．２度...
12月30日
伝説の「きそば」 本家公認店、地元・小山に復活 店主・大橋さん「長く愛される店に」
サラリーマンに愛され、今年一月の閉店時に長蛇の列ができたＪＲ小山駅内の立ち食い店「きそば」の...
＜新型コロナ＞栃木県で16人死亡 2579人感染
栃木県は二十九日、新たに二千五百七十九人の新型コロナウイルス感染確認と、六十代〜八十歳以上の男女十六...