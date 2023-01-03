関連キーワード
＜ふるさとごはん 埼玉に暮らす世界の人々＞（2）増える留学生ら支える ネパール料理（川越・霞ケ関）
東武東上線川越駅から西へ二駅、霞ケ関駅（埼玉県川越市）の南口を出ると、こぢんまりとしたアーケ...
1月3日
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに3189人感染
埼玉県内で2日、新型コロナウイルスの新たな感染者が3189人発表された。川越市は、医療機関で...
1月2日
＜ふるさとごはん 埼玉に暮らす世界の人々＞（1）苦難の涙 笑顔に変える クルド料理（川口）
コロナ禍で海外との往来は減ったけれど、実は地元に「世界」が集まっていることを見逃していませんか。埼玉...
1月1日
＜新型コロナ＞埼玉県内で新たに5287人感染、5人死亡
埼玉県内で31日、新型コロナウイルスの新たな感染者5287人と、70~80代の男女5人の死亡...
12月31日
埼玉県議選まで3カ月余 知事選にらみ勢力拡大狙う 都市部中心に激戦か
来春の埼玉県議選まで三カ月余りとなり、各党や会派などの動きが活発になっている。最大会派の自民はさらな...
秩父鉄道 三が日に快速運行 特別ヘッドマーク付け
秩父鉄道（埼玉県熊谷市）は来年一月一〜三日、電気機関車（ＥＬ）を特別に走らせる。三が日限定の...