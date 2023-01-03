＜新型コロナ＞埼玉県で4162人が感染、死亡者の発表なし

2023年1月3日 20時07分
　埼玉県内で3日、新型コロナウイルスの新たな感染者4162人が発表された。死亡者の発表はゼロだった。前週の同一曜日を下回るのは7日連続。県は高齢者施設1カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
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