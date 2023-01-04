栃木県庁
関連キーワード
＜鉄路今昔（てつろこんじゃく） 支える人たち＞（3）「未成線」の長倉線 茂木町、幻の鉄路 ツアー練る 歴史ロマンに思いはせ
列車が走ることのなかった未完成の鉄路「未成線」が栃木県茂木町にある。戦争の影響で計画が放棄さ...
1月4日
＜新型コロナ＞栃木県で計13人死亡 2170人感染 1月1～2日の2日間
栃木県は、一日に千七十八人の新型コロナウイルス感染確認と八十歳以上の男女三人の死亡を、二日に千九十二...
1月3日
＜鉄路今昔（てつろこんじゃく） 支える人たち＞（2）狭く深くファン層拡大 上毛電鉄 「友の会」スタンプラリー自ら企画
前橋市と桐生市間を走る上毛電気鉄道。群馬県内の絹産業拠点を結んで開業し、今も住民の生活路線と...
＜鉄路今昔（てつろこんじゃく） 支える人たち＞（1）観光路線で活性化へ 上信電鉄 沿線の高崎商科大生が魅力発掘
昨年二〇二二年は、日本最初の鉄道となった新橋−横浜間の開業から百五十年の節目だった。そして今年二三年...
1月1日
＜新型コロナ＞栃木県で3人死亡 1586人感染
栃木県は三十一日、新たに千五百八十六人の新型コロナウイルス感染確認と、八十歳以上の男女三人の死亡を発...
＜群馬・栃木 この1年＞（下）
◆群馬・１１月 前橋官製談合で元副市長逮捕
【９月】
来年の先進七カ国首脳会議（Ｇ７サ...
12月31日