栃木県庁

栃木県は三日、新たに千三百四十七人の新型コロナウイルス感染と、七十代〜八十歳以上の男女七人の死亡を発表した。県内の感染確認は計三十五万九千五百八十三人、死亡者は計七百八十五人。県によると、矢板市の医療機関で六人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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