＜新型コロナ＞栃木県で7人死亡　1347人感染

2023年1月4日 07時50分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は三日、新たに千三百四十七人の新型コロナウイルス感染と、七十代〜八十歳以上の男女七人の死亡を発表した。県内の感染確認は計三十五万九千五百八十三人、死亡者は計七百八十五人。県によると、矢板市の医療機関で六人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

栃木の新着

記事一覧