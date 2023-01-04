＜新型コロナ＞群馬県で7人死亡　1182人感染

2023年1月4日 07時51分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は三日、新たに千百八十二人の新型コロナウイルス感染を確認し、七人の死亡報告があったと発表した。

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