＜新型コロナ＞群馬県で15人死亡　1609人感染

2023年1月5日 08時03分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は四日、新たに千六百九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。十五人の死亡報告があり、一日当たりとしては過去最多となった。

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