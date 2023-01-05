ネッツの渡辺は１得点　米プロバスケＮＢＡ

2023年1月5日 15時35分 （共同通信）
　ブルズ戦でプレーするネッツの渡辺雄太＝シカゴ（ゲッティ＝共同）

　ブルズ戦でプレーするネッツの渡辺雄太＝シカゴ（ゲッティ＝共同）

　【シカゴ共同】米プロバスケットボールＮＢＡは４日、各地で行われ、ネッツの渡辺雄太は敵地シカゴでのブルズ戦に途中出場して６分４秒プレーし、フリースローによる１得点、１リバウンドだった。チームは１１２―１２１で敗れて連勝が１２で止まり、２５勝１３敗となった。

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