開花した足利学校の寒紅梅＝足利市で
関連キーワード
＜新型コロナ＞栃木県で33人死亡 3335人感染
栃木県は五日、新たに三千三百三十五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十...
1月6日
＜鉄路今昔（てつろこんじゃく） 支える人たち＞（5）近代化に逆行した勇姿 喜連川人車鉄道 さくら市民ら 100年前の貨車再現
栃木県さくら市早乙女の国道沿いの峠に、巨大な「弥五郎坂駅」の看板が立っている。トロッコのよう...
＜鉄路今昔（てつろこんじゃく） 支える人たち＞（4）地域を結ぶ「わ鉄愛」 わたらせ渓谷鉄道 市民協議会、両輪で共存共栄図る
「いってらっしゃーい！」。群馬県みどり市のわたらせ渓谷鉄道（わ鉄）大間々駅で、出発する観光列...
1月5日
6月のG7 栃木の魅力を世界に発信 福田知事、年頭インタビュー
栃木県の福田富一知事が年頭の単独インタビューに応じた。六月の先進七カ国（Ｇ７）男女共同参画・...
＜新型コロナ＞栃木県で6人死亡 1495人感染
栃木県は四日、新たに千四百九十五人の新型コロナウイルス感染を発表した。累計感染者は三十六万一千七十八...
中学生以上は町政に「全員参加」 人口1万人余り、危機感が生んだオンライン会議
＜まちかどの民主主義＞④全員町政
住民の心がばらばらでは、地域の未来を守れない—。栃木...