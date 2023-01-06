寒紅梅　早くも開花　足利市

2023年1月6日 07時09分
開花した足利学校の寒紅梅＝足利市で

開花した足利学校の寒紅梅＝足利市で

　栃木県足利市昌平町の史跡足利学校で「学校門」の東脇にある「寒紅梅（かんこうばい）」が三分咲きとなり、参観者を楽しませている。
　寒紅梅は高さ約五メートル。樹齢四十八年。学校事務所が二、三輪の開花を確認したのは先月三日。記録が残る二〇〇四年度以降で最も早いという。立野公克（きみよし）所長は「暖冬のせいか、例年より開花が一カ月も早い」と話す。見頃は今月上旬から二月上旬ごろまでとみられる。（梅村武史）

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