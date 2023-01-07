【午前】９時４７分、官邸。４８分、小倉将信こども政策担当相。１０時３分、閣議。２０分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の山田重夫、小野啓一両外務審議官、中込正志欧州局長。５４分、木原誠二官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田、小野両外務審議官、中込欧州局長、金井正彰国際文化交流審議官。１１時１９分、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５８分、自民党本部。５９分、北九州市長選立候補予定者に推薦証渡し。

【午後】０時６分、官邸。１時５９分、萩生田光一自民党政調会長。２時４０分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、中込欧州局長、増田防衛省防衛政策局長。５０分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、中込欧州局長、神田真人財務官、増田防衛省防衛政策局長。３時１５分、松野博一、栗生俊一正副官房長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官、河辺賢裕北米局長。４時、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官、河辺北米局長、鯰博行経済局長、神田財務官、平井裕秀経済産業審議官。３９分、外務省の山田外務審議官、河辺北米局長、増田防衛省防衛政策局長。５４分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、船越健裕アジア大洋州局長、河辺北米局長。５時２０分、茂木敏充自民党幹事長。６時１１分、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談。４９分、報道各社のインタビュー。５２分、公邸。



関連キーワード 首相の一日