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秩父三大氷柱 シーズン到来 3カ所ともライトアップへ
埼玉県の秩父地域の冬の風物詩「秩父三大氷柱」の時季が到来した。秩父市大滝の「三十槌（みそつち...
1月7日
＜ふるさとごはん 埼玉に暮らす世界の人々＞（6）日本との懸け橋に情熱 パキスタン料理（八潮）
スパイスの刺激的な香りが漂うパキスタン料理店「カラチの空」（埼玉県八潮市中央一）。その厨房（...
＜新型コロナ＞埼玉県で1万1429人が感染、22人死亡
埼玉県内で6日、新型コロナウイルスの新たな感染者1万1429人と、40〜90代の男女22人の...
1月6日
＜ふるさとごはん 埼玉に暮らす世界の人々＞（5）秩父産 世界を目指す ロシア蜂蜜酒（小鹿野）
人類最古の酒とされる蜂蜜酒（ミード）。黄金色に輝く液体を口に入れると、華やかな蜜の香りが広が...
舟遊池に浅場つくろう 県営大宮公園で催し 参加者募る 全3回・初回は8日
さいたま市大宮区の県営大宮公園にある「舟遊（しゅうゆう）池」で進む「かいぼり」で、八日から三...
今年も 年賀状ありがとぉ！ ふっかちゃんに国内外から1655通
埼玉県深谷市のイメージキャラクター「ふっかちゃん」のもとへ、今年も全国各地から年賀状が届いて...