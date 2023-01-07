＜新型コロナ＞埼玉県で1万1330人が感染、3日連続で1万人超える　21人死亡

2023年1月7日 18時26分
　埼玉県内で7日、新型コロナウイルスの新たな感染者1万1330人と、70〜90代の男女21人の死亡が発表された。
　新規感染者数は3日連続で1万人を超えた。県は医療機関と高齢者施設の計5カ所で、新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
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