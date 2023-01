第20回「私の子育てのほんの1ページ・前編」(大田区・羽田空港)

新しい年が始まりました!!

今年こそは不安のない、明るい、活気あふれる一年にしたいものですね。



さて、私事で恐縮ですが、2023年、下の娘が20歳になります。息子は22歳。もうどちらも世間一般的に言う“大人”です。ついこの間オギャーと生まれ、この世にこんな愛らしい生き物がいるのか!!!と驚きと幸せの中、新米母さんも必死に学び、沢山の事を子供達から教わりながら、気付くと20年が過ぎていました。このコラムでも、子供達が小さい頃のストーリーをいくつかご紹介させて頂きましたが、今回は割と最近のストーリーを1つ、書いてみようと思います。

この数年間で私の中のイメージがガラリと変わったのが、羽田空港です。若い頃、ドラマチックな遠距離恋愛に全くご縁が無かったので、羽田空港と言えば、“仕事”のイメージ。ツアーで全国を回るのに飛行機で行くなら羽田。淡々とした仕事のイメージでした。

それがこの数年、子供達が続々と留学を希望し、図らずも高校生でアメリカに行く事になり、私にとっての羽田空港は別ものになったのです。

でも、決して淋しい別れの場所なだけではないんですよ。子供達のお陰で、私もアメリカに行く理由が沢山できて、年に何度も羽田からアメリカへ飛ぶようになりました。もうそんな時はウキウキが止まりません。数カ月ぶりに子供に会える嬉しさと、大大大好きなアメリカに大手を振って行ける喜び!!! そんな幸せな気分を味わう事ができるようにもなり、ちょっぴり子供達に感謝です!

しかしながら、子育てにおいて初めて直面した留学は、子供たち本人はもちろん、親にとっても未知の世界、本当に落ち着くまで親も子も大変でした。そんな留学当初、私が何度となく打ちのめされたのが羽田空港です。

皆さんは出発ロビーでシクシクと泣きながら、見えなくなるまで誰かを見送る人の姿を目にした事はありますか!? 楽しそうに仲間に見送られて旅立つ人も居れば、不安そうに肩を落として旅立つ人も居る。笑顔で大きく手を振って送り出す人も居れば、静かに見守るように送り出す人も居る。いろんなストーリーがあるのが、空港ですよね。

そんな羽田空港のマイストーリー、始まりは息子が中学3年、15歳の頃の事です。小さい頃から英語が大の苦手だった息子が、突然、夏休みに短期で語学留学に行きたいと言い出しました。もう耳を疑いましたよ、本当に。それまで何度も英語圏に娘(娘は反対に小さい頃から英語が大好き)と旅行に行くときに、一緒に行こうと誘いましたが、『英語が嫌だから』という理由で全く同行しなかった息子が…。その数カ月前には、アメリカのホームステイに大喜びで出かける娘を「英語なうえに見ず知らずの他人の家に一人で泊まるなんて、アイツはどうかしている…」とまで言っていた息子が…。世の中、不思議な事もあるもんだなぁ…と思いながらも、せっかく英語を勉強しようという、小さく着火されたばかりの炎を消してなるものか!と大急ぎで学校を探し、5週間の短期留学に行かせる事にしました。

自分で言い出したわりに、いざ出発となると、「This is a pen」レベルの英語力の息子が一人で外国に行く訳ですから、そりゃ不安でいっぱいだったに違いありません。出発ロビーの手荷物検査場の前で、思春期真っ只中の普段はふてぶてしい息子が不安そうにしているのを見て、私は「行ってらっしゃい」が精一杯でした。

「気をつけてね」とか「頑張ってね」とか、いろいろ言いたいセリフはあったのですが、もう胸がいっぱいになってしまってそれ以上は言えませんでした。息子はわざと目を逸らすように違う所を見ながら、一度も振り返る事なく出発しました。その後何度か、息子を送り出す場面に直面してきて、彼は不安な時、いつもわざとそっぽを向いて私と目を合わせないようにする事が解りました。毎回そうでした。だから、この時も不安で不安でたまらなかったんだと思います。

そして私もその胸の内が手に取るように解るのと、小さかった息子が、どんな時も側を離れなかった息子が、一人で未だ見ぬ新しい自分に挑戦しようとしていると思うと、もう泣けてきて泣けてきて…。今、書いているだけでウルウルしてます(笑)。

しかし、そんな泣けに泣ける送り出しをした甲斐あってか、5週間後、到着ロビーに現れた息子は、『あ!何かを掴んで帰ってきたな』と一瞬で解る顔つきでした。本当に嬉しかったです。結局、この体験がキッカケとなり、息子はアメリカに本格的に留学しました。この時点で、十分に泣ける「行ってらっしゃい」を経験したつもりの私でしたが、実は人生最大にキツい「行ってらっしゃい」はこの後すぐに訪れたのです。

5週間、語学学校に通ったとはいえ、まだ、とても日常生活に不自由するレベルの英語力の息子でしたが、右も左も解らないアメリカのハイスクールを受験し、入学の決まった高校まで送っていき、生まれて初めての寮生活、生まれて初めての母の居ない生活をする準備を一緒に整え、そして息子を一人残して私は単身帰国しました。予想はしていましたよ、16年間ずっと傍に居た子と初めて離れる時が、どんなに辛いか…。でも現実のその時は、予想の5万倍ぐらい辛かったです…(涙)。体の一部をもぎ取られるというか…大ゲサですが、でも本当にそんな感じでした。ここで私が泣いたらいけない、息子が不安で一杯なのに、私が泣く訳にいかない…と必死で泣かないよう踏ん張りました。

空港に向かう私を見送る息子に、前の晩、今世の別れとばかりに綴った母の暑苦しい想いと、初めて親元を離れ一人で生活をするにあたりコレだけは注意すべき、これまた暑苦しい約束事を書いた手紙を握らせ「じゃあね」とひとこと言うのが本当にいっぱいいっぱいでした。

そして皆さんの予想通り、動き出したウーバーの中でダラダラに泣きました。空港に着いても、泣きながらチェックインして、泣きながら荷物を預けて、そして泣きながらラウンジに駆け込み、大学生の一気飲みみたいにシャンパンを飲み、少し酔いが回ると、悲しみが余計に爆発し、もう大号泣しながらシャンパンを飲み続けました。ラウンジに居合わせた人達はきっと、人目も気にせず、シャンパン片手に号泣するアジア人を、大層奇妙に思ったに違いありません(笑)。でも空港って、それぞれのストーリーを背負って集まっている場所ですもんね。片手にシャンパンは無くとも、静かに悲しみに暮れていた人も、あの時きっと周りに居たんだろうな…と思います。

今となってはもう、見送りに行った羽田空港で、泣き崩れたりする事もなくなりましたが(笑)、時々出発ロビーで目頭を押さえている母親(であろう方)やずーっと手荷物検査の先を見つめている方を見かけると、あの時の自分と勝手に重ねて『わかります、わかります。ホント辛いですよね…』と心の中で呟いていたりします。沢山の人が笑顔も涙も落としていく、そんな場所なんですよね。羽田空港って。

今回は、この数年で私の中でとてもドラマチックな場所に変身した羽田空港にまつわるMY STORYを書いてみました。楽しんで頂けましたか!?

2023年皆さんも羽田空港から沢山の思い出を作れる年になると良いですネ。

ではまた後編でお会いしましょう!

★次回更新は、1月25日(水)更新予定です。

お楽しみに。







岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。

お知らせ

レギュラー

・ラジオNHK-FM「岸谷香Unlock the heart」

毎週金曜23:00〜スタート

・ニッポン放送「オールナイトニッポンMUSIC10」

毎月第四水曜日22:00~スタート

LIVE情報

【岸谷香 感謝祭 2023】

出演:岸谷 香/Unlock the girls

ゲスト:荻野目洋子/藤巻亮太

公演日:2023/2/23(木祝)

会場:EX THEATER ROPPONGI

開場 16:45 開演 17:30

席種・料金(税込):全席指定 9,000円 (ドリンク代別) 一般券売日:12/17(土)

(問い合わせ)DISK GARAGE 050-5533-0888(平日12:00-19:00)

【TOKYO GUITAR JAMBOREE 2023】

2023年3月5日(日)

会場:両国国技館

https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2023/

<お問い合わせ>

【The Unforgettable Day 3.11-2023-】

日時:2023年3月11日(土)

開場 15:00 / 開演 15:30

会場:仙台PIT

出演者:岸谷香、CHEMISTRY、ゴスペラーズ、一青窈、水谷千重子、宮沢和史

(50音順)

<一般発売>

2023年1月22日(土)10:00~

チケット料金:全席指定 6,600円(税込・入場時ドリンク代別途必要)

※1人4枚まで購入可能

<お問合せ> GIP

