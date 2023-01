第20回「私の子育てのほんの1ページ・後編~ゲームにおいての我が家のルール」

先日、まだ子供が小さい友人と、子供を連れての食事に出かけました。その友人の知り合いのお店で、小学生の子供も店員さんと顔馴染み。他のお客様のご迷惑にならないように、いつもの個室を用意して頂いて、安心して食事をする事ができました。

お母さん達の食事は当然おしゃべりが尽きる事はありませんし、ビールを飲めばゴキゲンで更に時間は長くなるし、相手にしてもらえるのも最初だけで、子供にとっては、実は地獄の会食かもしれませんネ(笑)。そんな会食中、そのお子さんはスマホで好きな動画を観たり、途中からiPadを出して遊び出し、それなりに楽しそうにオバサン達につき合ってくれました。しかしながら、「もうそろそろゲームはやめなさい」とか、「そろそろ宿題やりなさい」とか言われているのを見て、我が子の時代と手にする物は違っていても母のセリフは同じなんだなーと懐かしくもあり、逆に客観的に見ると、自分は友達とゴキゲンな母親に、そろそろゲームやめろって言われても、あまり説得力もないよなぁ…だったらお母さんももうおしゃべりやめてよ!なんて言わないだけ偉いなぁーなんて、子供側の気持ちも今更ながら解ったような気もしました(笑)。

我が子の幼少時代は、とにかくゲームと言えばDSでした。ニンテンドーDS。子供達、特に男の子は皆、明けても暮れてもDS。DSを中心に彼等の世界は回っていました(笑)。

ゲームに対する考え方は、ホント各ご家庭それぞれで、どこもDSを巡って、母子バトルがありました。そのDSをエサに、勉強しない子供をなんとか釣ろうと時にご褒美として与えてみたり、時に有無を言わさず取りあげてみたり、ゲームと奮闘する母の悩みは、当時も今も同じなのかもしれないなぁ…と感じたので、今回はそのDSとどう向き合ってきたのか、ゲームにまつわる我が家のストーリーを書いてみようと思います。

まず、我が家はゲームに関する大きなルールがありました。息子・娘に共通のルールです。でも、娘は不思議とある程度ゲームに満足すると言われなくてもやめるんです。友達とゲームしていても、気付くと違う遊びをしていたり、公園に行ったりおしゃべりしたり…。比較的女の子に多いようでしたネ、そういうテキトーな所でやめられる子。なのでこのルールはほとんど息子の場合のみ適用されました。

そのルールとは…『DSをやった時間と同じ時間、本を読む』です。DSをやる事自体は決して悪い事じゃないし、友達との大切な共通の話題であり遊びでもあります。

ただ、ゲームを始めると、止められなくなって、結果、宿題をしない、食事の時間にテーブルにつかない、寝ない…など弊害が出てくる訳ですよね。なので、決められた時間内であればOK。それも、できれば、その時間を、親に言われたから…ではなく、自分でコントロールしてほしい…というのが私の狙いでもありました。あ、もちろん、宿題などは終わらせてから。万が一提出物を出さなかった(ゲームのせいで)なんて時には、DSを1週間没収とかよくありましたし、大きな声では言えませんがゴミ箱にこれ見よがしに投げ入れて、夜中にこっそりゴミ箱から拾ったり…(笑)も何度もありました。こんな笑い話もあります。

とあるゲームは電源を切る時、そこまでのレポートを書かないとダメらしく、「早くやめなさい(怒)」 と言うと「今レポート書いてるから待って~」なんて会話がよくありました。きっと窓を全開で「早くやめなさい(怒)」「待ってー今レポート書いてる~」「早くレポート書きなさーい(怒)いつまでかかってんの(怒)」なんて大声でやっていたんでしょうネ、たまたま家の回りで張っていた女性週刊誌の記者がその様子をネタに書き、「岸谷香、熱血教育ママ、毎日大声で早くレポート書きなさーいと怒鳴っている…」的な記事が出た事がありました。ん~、確かに間違っちゃいないけど、レポートったってゲームのレポートなんですけど…(苦笑)。

そんな我が家の基本ルール「DSをやった時間と同じ時間、本を読む」。

息子はたまたま小さい頃から本が好きな子で、幼い頃は毎晩5~6冊、寝る前に読み聞かせをせがまれ、もうクタクタになっていたので、その読み聞かせ地獄から解放されたい一心で早めに字を教え、かなり小さい頃から自分で本を読めるようになっていました。

そんな息子はある日、幼稚園で先生が読んで下さった「たんたのたんけん」(中川李枝子さん作)が大変気に入って、どーしても買ってほしいと言われました。その一冊から、モーレツに「好き」が爆発し、たんたシリーズは、あっという間に読破、他の中川李枝子さんシリーズも次から次へと読みあさりました。そんな様子を見て、せっかく本が好きな子なのに、今後ゲームに時間を取られて、読書をしなくなったらそんな勿体ない事はない!と思ったのです。

更には、私自身、学生の頃から図書館に決められた期日に返却する、という至って簡単な事がとても苦手な子でして…滞納リストのトップの常連だったもんで、下に娘もいるし、無駄には絶対にならないので、本は借りるのではなく買おう!と決めました。なので、我が家はあっという間に息子の本であふれ返りました。

そこへきてDSのルール。

息子は予想通り全く 危惧 ( きぐ ) せず、それどころか、本屋に行くとシリーズで毎回10~20冊もの本をねだり「だって全部読むから~」と言って毎月毎月大量の本を買わされました。

どーするのかなーと思っていると、やっぱり友達が遊びに来たりして、ずーっとゲームをするんですよ。友達と居る時の一人ゲームも禁止だったので、ちゃんといつも友達とギャーギャー言いながら一緒にゲーム。時間をちゃんと計りなさいよーと言うと、「1じかん」とか紙に書いたりして。

時計の見方もすぐに慣れ計算も早くなりました。自分に必要な事はすぐ覚えるんですね(笑)。 「えっと、3時45分から始めて5時20分だから…1時間35分ね!」みたいに(笑)。よく小さい子が時計を理解したり、慣れるの大変って言いますよね、うちはゲームをやりたいが為にあっという間に慣れちゃいました(笑)。

で、これが最初は1時間35分ゲームやったから…と夜、黙~って買ってきた本を1時間35分読んでるんですよ。時にニヤニヤしながら、時に声出して笑ったりしながら。で、本が面白かったりすると、「あ、時間過ぎちゃった! 30分貯金ね」とか言って、事前にゲーム時間を貯金する事も…。こうやって「はやみねかおるシリーズ」や「青い鳥文庫」、「ズッコケ三人組」、「マジック・ツリーハウス」など、息子の部屋は壁一面、本になるのに、そう時間はかかりませんでした。

友人との集まりが重なっちゃって、ゲーム時間がどんどん増えた事もあります。夏休みなんて、お泊まりがあると、もうみんなそれが楽しみでお泊まり会するようなもんですからね。あっという間に、4時間… 8時間…10時間超え…ひどい時は24時間以上にも(汗)。

でも、いったんゲーム仲間との時間が落ちつくと、黙々と息子は本を読み、気付けば24時間でも、何日間かかけてクリアしていました。それはそれで楽しそうに。べつにゲームをする事に対してバツを与える訳ではなく、ゲームをした事によって有益な事が彼にあればいいと思っただけなので、私の中でこのルールは大正解でした。結果…バカみたいにゲームもやったけど、バカみたいに本も読んだ幼少時代となった訳です。

後から聞くと、本は本で楽しかったから全然苦じゃなかった…と息子は言っていました。 もしかしてあまり活字が得意じゃないお子さんだと、本を読むのが苦でゲームをあまりしなくなるかも…でも、ゲームばかりして、他の事を疎かにしてしまったりやらなきゃいけない事をやらなくなったり…を避けるのが目的ですから、それはそれで違う遊びやスポーツに目がいってくれれば良いですよね。

そんな息子は、結局20歳を超えた今でもフッとした瞬間に携帯でゲームをやっていますが、枕元には…何か難しそうな本も置いてあります。小さい頃と変わんないじゃん(笑)と心の中でコッソリ呟いたりする事もあります。もしかしたら幼い頃についた習慣なのかもしれないなぁ、とも思います。

今の時代、パソコンやスマホはあたり前。デジタルに無関心や無頓着では生きていくのになかなか不便ですよネ。でもその反面、小さいお子さんを持つ親の、ゲームへの不安も本当によくわかります。バランスがすごく大事でそれが一番難しいところですよね。

今回は私の子育ての1ページをご紹介しました。同じようにゲームの悩みを持つ読者の方の参考になったなら嬉しいです。 ではまた来月~。

★次回更新は、2月8日(水)更新予定です。

お楽しみに。







岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。

<オフィシャルSNS information>