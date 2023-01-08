＜新型コロナ＞群馬県で5人死亡、3373人感染

2023年1月8日 07時54分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は七日、新たに三千三百七十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べ二千三十人増。五人の死亡報告があった。累計感染者は延べ三十九万一千九百四十人、死者は計八百六十五人。
　死者は九十歳以上が三人、八十代と七十代が各一人。新たに六件の集団感染が判明し、館林保健所管内の高齢者福祉施設では入所者ら十九人が感染した。

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