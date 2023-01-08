Ｊ２磐田が遠藤と契約更新　元日本代表、プロ２６年目

2023年1月8日 15時50分 （共同通信）
　ＦＫ放つ磐田・遠藤＝昨年５月

　ＦＫ放つ磐田・遠藤＝昨年５月

　Ｊ２磐田は８日、元日本代表ＭＦ遠藤保仁（４２）との契約を更新したと発表した。Ｊ１だった昨季は３１試合に出場し、自身が持つ歴代最多出場記録を６７２に伸ばした。
　今季がプロ２６年目となる。日本代表としても２０１０年ワールドカップ（Ｗ杯）南アフリカ大会のベスト１６入りに貢献するなど長く活躍し、歴代１位の１５２試合に出場した。

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