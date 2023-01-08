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川口・芝園団地 多文化共生を考えてみた 自治会事務局長・岡崎さんが著作出版
中国人住民の多さから、かつては「チャイナ団地」とまで呼ばれた埼玉県川口市の芝園団地。ここで自...
1月8日
ウサギ縁日にぎわう あすまで浦和・調神社近隣 ペット衣装や雑貨販売
ウサギの石像で知られる調（つき）神社（さいたま市浦和区）近くのギャラリー彩光舎で七日、ペット...
＜各駅停車＞家族って？
「応援してくれると思ったんですけどね」。さいたま市の女性（５６）はあきれたように笑った。女性パートナ...
埼玉・狭山で男性撃たれ死亡 犯人は拳銃持ったまま逃走か、県警が行方追う
6日午後7時20分ごろ、埼玉県狭山市広瀬台の集合住宅で、女性から「夫が拳銃のようなもので胸を撃たれた...
1月7日
＜新型コロナ＞埼玉県で1万1330人が感染、3日連続で1万人超える 21人死亡
埼玉県内で7日、新型コロナウイルスの新たな感染者1万1330人と、70〜90代の男女21人の...
秩父三大氷柱 シーズン到来 3カ所ともライトアップへ
埼玉県の秩父地域の冬の風物詩「秩父三大氷柱」の時季が到来した。秩父市大滝の「三十槌（みそつち...