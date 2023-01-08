＜新型コロナ＞埼玉県で新たに8782人感染、23人死亡

2023年1月8日 18時29分
　埼玉県内で8日、新型コロナウイルスの新たな感染者8782人と、70代以上の男女23人（100歳以上の女性3人含む）の死亡が発表された。
　県は医療機関と高齢者施設の計13カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
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