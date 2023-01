兵庫県明石市は今春、市の審議会に障害のある人を委員として加える条例を施行する。「国内初」の取り組みに、関係者からは早くも熱視線が注がれている。「明石の変革」は、誰も取り残さないインクルーシブな社会の実現への起爆剤になりうるか。(木原育子)

◆障害者以外の分野でも関与を

「障害者分野だけでなく、さまざまな分野に障害のある市民が当たり前に関与する状態が望ましい。障害者問題を主流化していくことは、開かれた社会を目指す中でますます重要になる」。障害者の全国団体「DPI日本会議」副議長の尾上浩二さん(62)が語った。

明石の取り組みは、尾上さんもメンバーだった昨年の検討会(会長・三浦まり上智大教授)での議論が発端。政策の意思決定に女性や障害者など多様な立場の人の意見をどう取り入れるかを話し合う会議の場で、尾上さんは審議会に障害者を委員として加えることを提案した。

審議会とは、地方自治法に基づき、首長の要請を受けて審議や議論をする機関。行政の政策決定に深く関わるが、障害者は障害者分野の審議会委員を任されることはあっても、それ以外の分野では少なかった。

◆「障害者」の定義が狭い日本

検討会を経て、市は昨年12月、審議会の委員10人ごとに1人以上は障害者にする市民参画条例改正案を市議会に提出。市長選任の副市長や教育長など特別職が男女同数になるよう努める「あかしジェンダー平等推進条例」と合わせ、今年4月からの施行が決まった。

尾上さんが参考にしたのはルワンダ。国会議員に占める女性の割合が世界トップであることは有名だ。「ルワンダは憲法で、国会議員に必ず障害者を入れるよう定める。女性政策以外にも日本が学ぶことは多い」

そもそも日本の障害者の定義は世界に比べて狭い。世界保健機関(WHO)によると、世界の障害者は13億人で、全体の15%程度。日本国内は内閣府の統計で965万人。国民全体に占める割合は7.6%で、世界に比べ半減する。

これらは障害者が日本だけ少ないのではなく、難病や認知症、弱視や難聴など障害者手帳を持っていない人はカウントされていないからだ。つまり、困難を抱えて生活する人が、国の数値以上にいることを示す。

市ジェンダー平等推進室の 箕作 ( みつくり ) 美幸部長は、改正条例で審議会委員の障害者割合を「10人ごとに1人以上」とした根拠について「世界の数字も加味した」とし、「審議会委員は障害者手帳を取得している人だけでなく、社会的障壁でさまざまな制限を受けているなど幅広い障害概念で選任させてもらいたい」と見据える。

◆議員は「学識経験者」? おざなりな審議会も

ひるがえって関東圏。東京都や神奈川県など一部自治体では、審議会委員に、行政をチェックする立場の議員が「学識経験者枠」で入る慣例がいまだに続く。東京都の場合は、約140のうち3割以上を占める47の審議会で、都議が委員を兼任する。

日本女子大の細川幸一教授(政策学)は「議員が審議会に入り込むことを許すなど、おざなりな審議会もある」とした上で、「明石市のようにさまざまな立場の人が行政の政策決定に関われば、機能不全に陥る地方自治再生の一歩になるかもしれない」と期待する。

日本障害者協議会の藤井克徳代表は障害者権利条約で掲げられているスローガン「Nothing About Us Without Us(私たち抜きに私たちのことを決めないで)」との言葉を引き合いに「障害者は、障害者分野にだけ存在しているわけではない。社会のあらゆるところで障害者が関わることは世界の潮流でもある」とし、「明石市が先陣を切ってくれた。多くの自治体が続いてほしい」と求めた。

