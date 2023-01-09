栃木県庁
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卯年、跳ねる魚を展示 大田原・なかがわ水遊園
栃木県なかがわ水遊園（大田原市）は干支（えと）の卯（う）年にちなみ、うさぎのように跳びはねる...
1月8日
＜新型コロナ＞栃木県で7人死亡、3280人感染
栃木県は七日、新たに三千二百八十人の新型コロナウイルス感染と、七十代〜八十歳以上の男女七人の死亡を発...
＜新型コロナ＞栃木県で10人死亡 3300人感染
栃木県は六日、新たに三千三百人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十六万七...
1月7日
「厳しすぎる」90項目の校則を見直すのは生徒 失敗から学んだ対話の重さ 面倒でも「納得できる」道へ
＜まちかどの民主主義＞⑥「校則を変える」
栃木県足利市にある全校生徒527人の県立足利清風高校...
＜新型コロナ＞栃木県で33人死亡 3335人感染
栃木県は五日、新たに三千三百三十五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十...
1月6日
＜鉄路今昔（てつろこんじゃく） 支える人たち＞（5）近代化に逆行した勇姿 喜連川人車鉄道 さくら市民ら 100年前の貨車再現
栃木県さくら市早乙女の国道沿いの峠に、巨大な「弥五郎坂駅」の看板が立っている。トロッコのよう...