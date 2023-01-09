栃木県庁

栃木県は八日、新たに二千五百九十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十七万三千五百八十三人。いずれも八十歳以上の女性三人の死亡も発表した。累計死者数は八百四十四人。

県によると、鹿沼市の高齢者施設で八人、大田原市の高齢者施設で九人、那須塩原市の高齢者施設で七人、栃木市の医療機関で十人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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