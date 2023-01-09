群馬県は八日、新たに二千六百七十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて千四百八十二人増。六人の死亡報告があった。累計感染者は延べ三十九万四千六百十三人、死者は計八百七十一人。

死者は九十歳以上が二人、八十代が三人、六十代が一人。新たに一件の集団感染が判明し、吾妻保健所管内の医療機関で入院患者計六人が感染した。



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