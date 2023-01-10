栃木県庁
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高根沢の道の駅がオリジナル中華まん 「山田錦」の酒かす、豚肉、みそ 地元食材包んでうまっ！！
栃木県高根沢町の「道の駅たかねざわ 元気あっぷむら」は、地元の農産物をふんだんに使った中華ま...
1月10日
＜新型コロナ＞栃木県で3人死亡 2590人感染
栃木県は八日、新たに二千五百九十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十七...
1月9日
卯年、跳ねる魚を展示 大田原・なかがわ水遊園
栃木県なかがわ水遊園（大田原市）は干支（えと）の卯（う）年にちなみ、うさぎのように跳びはねる...
1月8日
＜新型コロナ＞栃木県で7人死亡、3280人感染
栃木県は七日、新たに三千二百八十人の新型コロナウイルス感染と、七十代〜八十歳以上の男女七人の死亡を発...
＜新型コロナ＞栃木県で10人死亡 3300人感染
栃木県は六日、新たに三千三百人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十六万七...
1月7日
「厳しすぎる」90項目の校則を見直すのは生徒 失敗から学んだ対話の重さ 面倒でも「納得できる」道へ
＜まちかどの民主主義＞⑥「校則を変える」
栃木県足利市にある全校生徒527人の県立足利清風高校...