＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、1306人感染

2023年1月10日 08時04分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は九日、新たに千三百六人の新型コロナウイルス感染と、八十歳以上の女性患者一人の死亡を発表した。県内の感染確認は計三十七万四千八百八十九人、死亡者は計八百四十五人。
　県によると、那須塩原市の高齢者施設で六人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。

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