栃木県庁
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栃木県農業大賞に「あがた農楽園」 未来見据えた 福祉と連携評価
栃木県、県農業協同組合中央会などが主催する「第四回県農業大賞」で、足利市のＮＰＯ法人「あがた...
1月11日
高根沢の道の駅がオリジナル中華まん 「山田錦」の酒かす、豚肉、みそ 地元食材包んでうまっ！！
栃木県高根沢町の「道の駅たかねざわ 元気あっぷむら」は、地元の農産物をふんだんに使った中華ま...
1月10日
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、1306人感染
栃木県は九日、新たに千三百六人の新型コロナウイルス感染と、八十歳以上の女性患者一人の死亡を発表した。...
＜新型コロナ＞栃木県で3人死亡 2590人感染
栃木県は八日、新たに二千五百九十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十七...
1月9日
卯年、跳ねる魚を展示 大田原・なかがわ水遊園
栃木県なかがわ水遊園（大田原市）は干支（えと）の卯（う）年にちなみ、うさぎのように跳びはねる...
1月8日
＜新型コロナ＞栃木県で7人死亡、3280人感染
栃木県は七日、新たに三千二百八十人の新型コロナウイルス感染と、七十代〜八十歳以上の男女七人の死亡を発...