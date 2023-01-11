栃木県庁

栃木県は十日、新たに千四十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十七万五千九百三十人。七十代の男性二人、八十歳以上の男女五人の計七人の死亡も発表し、累計死亡者数は八百五十二人。

県によると、宇都宮市の高齢者施設二カ所で九人と十七人、小山市の医療機関で六人、塩谷町の高齢者施設で十一人、那須塩原市の同施設で九人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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