中国広州で車暴走５人死亡　１３人がけが

2023年1月12日 00時05分 （共同通信）
　１１日、中国広州市で暴走し通行人をはねた車として「微博（ウェイボ）」に投稿された写真（共同）

　１１日、中国広州市で暴走し通行人をはねた車として「微博（ウェイボ）」に投稿された写真（共同）

　【広州共同】中国広州市の中心部で１１日、車が暴走して通行人をはね、５人が死亡し、１３人がけがを負った。警察が車を運転していた２２歳の男を拘束し、調べている。

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