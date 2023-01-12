関連キーワード
東証続伸、終値は３円高 ハイテク銘柄に買い、利益確定も
１２日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は５営業日続伸した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）によ...
1月12日
情報流出「証拠なし」と否定 米ツイッター、ソフト欠陥報道に
【ニューヨーク共同】米ツイッターは１１日、２億３千万人分以上の利用者のメールアドレスが流出したとの報...
日銀、景気判断４地域引き上げ コロナ禍でも経済持ち直し
日銀は１２日、１月の地域経済報告（さくらリポート）を公表し、全国９地域のうち北陸、関東甲信越、近畿、...
東証、午前終値は２万６４５５円 米株高で買い、利益確定も
１２日午前の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は前日終値を挟んで一進一退の展開となった。米連邦準...
日産ルノー出資比率、月内合意か 仏紙報道、知財で協議進展
【パリ共同】１１日付のフランス経済紙レゼコーは、同国自動車大手ルノーと日産自動車の出資比率見直し協議...
運輸省に再発防止へ原因究明指示 米大統領、航空便停止で
【ワシントン共同】ジャンピエール米大統領報道官は１１日の記者会見で、米連邦航空局（ＦＡＡ）のシステム...