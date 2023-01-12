プリマハムは１２日、家庭用と業務用のハムやソーセージ、加工食品のほぼ全ての商品計約４００品目を、４月１日納品分から値上げすると発表した。原材料価格の上昇などが要因。引き上げ率は家庭用が５～１５％、業務用は５～２５％となる。

家庭用の代表商品は「香薫あらびきポーク」。一部の商品は３月１日納品分から先行して値上げする。



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