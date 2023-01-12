国内で１２日、新たに１８万３２１１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。前週の同じ曜日と比べ約４万７千人減った。都道府県別では東京１万３４２７人、愛知１万２３１０人、大阪１万１４６６人など。

死者は大阪３３人、東京３２人など計４８３人の報告があった。厚生労働省によると、全国の重症者は６９７人で前日から３２人増えた。



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