国内感染１８万３２１１人　死亡４８３人、新型コロナ

2023年1月12日 20時31分 （共同通信）
　東京・新橋を行き交う人たち。奥はＰＣＲ検査センター＝６日

　東京・新橋を行き交う人たち。奥はＰＣＲ検査センター＝６日

　国内で１２日、新たに１８万３２１１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。前週の同じ曜日と比べ約４万７千人減った。都道府県別では東京１万３４２７人、愛知１万２３１０人、大阪１万１４６６人など。
　死者は大阪３３人、東京３２人など計４８３人の報告があった。厚生労働省によると、全国の重症者は６９７人で前日から３２人増えた。

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