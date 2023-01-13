バイデン米大統領

【ワシントン共同】バイデン米大統領の副大統領時代の機密文書が個人事務所に持ち出されていた問題で、バイデン氏の弁護士は１２日、機密文書が東部デラウェア州ウィルミントンの同氏自宅ガレージの収納スペースで見つかったとの声明を発表した。

内容は不明。機密文書を不適切に取り扱っていた実態が確認されれば、２０２４年の大統領選で再選出馬に意欲を示すバイデン氏に打撃となる。



関連キーワード 国際