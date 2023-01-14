ＮＹ株、反落

2023年1月14日 00時18分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１３日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落して始まった。午前１０時現在は前日比３５・５６ドル安の３万４１５４・４１ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は８４・６０ポイント安の１万０９１６・５０。
　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げを継続するとの見方から、米国経済の先行きへの懸念が根強く、売り注文が先行した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

経済の新着

記事一覧