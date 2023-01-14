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ＮＹ円、一時１２７円台 日銀の緩和修正意識
【ニューヨーク共同】１３日のニューヨーク外国為替市場で円高が進み、一時、１ドル＝１２７円台を付けた。...
1月14日
アップルＣＥＯ報酬半減に 約６３億円、株主の声反映
【ニューヨーク共同】米アップルは１３日までに、ティム・クック最高経営責任者（ＣＥＯ）の２０２３年度の...
1月13日
ＮＹ円、１２８円台前半
【ニューヨーク共同】１３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時４０分現在、前日比９９銭円高ド...
ＪＥＲＡ新火力発電稼働へ ２月、ＣＯ２を２７％削減
発電会社のＪＥＲＡ（ジェラ）は１３日、２月に営業運転を開始する新たな火力発電「姉崎火力発電所新１号機...
アメリカ新車販売台数で首位奪回したGMとトヨタの違いとは？ 調査会社、2023年の国内販売は微増予想
【ワシントン＝吉田通夫】米国の自動車市場調査会社コックス・オートモーティブは12日、2023...
湖池屋スナック１７品値上げ ３～１０％、３月２７日以降
湖池屋は１３日、スナック菓子１７品目を３月２７日以降、順次値上げすると発表した。価格を据え置いて内容...