茨城県庁
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70年代の茨城･境町の面影、後世に 銭湯の煙突、堤の観音像などスケッチ21点 画家・光山茂さん、町歴史民俗資料館に寄贈
銭湯の煙突や、堤の上の観音像−。茨城県境町の画家光山（こうやま）茂さん（８５）が、一九七〇年...
1月14日
物価高対策費など計上 茨城県補正予算案に366億円超
茨城県は十三日、物価や原油価格の高騰などに対応する総額三百六十六億七千八百万円の二〇二二年度一般会計...
茨城県議選の年代別投票率 全年代で前回下回る 最低は20代前半 17.25%
茨城県選挙管理委員会は、昨年十二月の県議選の投票率を年代別にサンプル調査した結果を発表した。従来と同...
＜新型コロナ＞茨城県で3979人が感染、14人死亡
茨城県は13日、新型コロナウイルスに感染した14人の死亡を発表した。新規感染は3979人。累...
1月13日
「辛酸」「暗黒告知」「毒」… 田中正造ひもとく15冊 茨城・古河文学館で展示
日本の公害の原点とされる「足尾鉱毒事件」で、被害者救済を訴えて政府に立ち向かった田中正造（一...
日立紅寒桜ほころぶ 茨城・かみね公園
初春の訪れを告げる「日立紅寒桜（べにかんざくら）」が、茨城県日立市宮田町の市かみね公園でほこ...