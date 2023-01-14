＜新型コロナ＞茨城県で3145人感染、6人死亡

2023年1月14日 20時35分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は14日、新型コロナウイルスに感染した6人の死亡を発表した。新規の感染者は3145人。累計は死者1092人、感染者58万4133人になった。（加藤裕治）
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