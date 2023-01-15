群馬県は十四日、新たに千九百七十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて千三百九十五人減。五人の死亡報告があった。累計感染者は四十万七千三十五人、死者は計九百十一人。

死者は九十歳以上と七十代が各二人、八十代が一人。新たに七件の集団感染が判明し、それぞれ五〜十五人が感染した。



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