＜新型コロナ＞群馬県で5人死亡、1978人感染　

2023年1月15日 07時26分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は十四日、新たに千九百七十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて千三百九十五人減。五人の死亡報告があった。累計感染者は四十万七千三十五人、死者は計九百十一人。
　死者は九十歳以上と七十代が各二人、八十代が一人。新たに七件の集団感染が判明し、それぞれ五〜十五人が感染した。

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