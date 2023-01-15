国内１０万７１３９人感染　死者２６８人、新型コロナ

2023年1月15日 18時48分 （共同通信）
　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　新型コロナウイルス・オミクロン株の電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

　国内で１５日、新たに１０万７１３９人の新型コロナウイルス感染者が確認された。前週の同じ曜日と比べ８万人余り減少した。内訳は東京８２６９人、愛知６８６６人、大阪６５８０人など。死者は大阪３３人、東京３０人など計２６８人の報告があった。
　厚生労働省によると、全国の重症者は６７２人で前日から２１人減少した。
　秋田などで過去の感染者数の修正があった。

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