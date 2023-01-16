＜新型コロナ＞群馬県で6人死亡、1556人感染

2023年1月16日 07時23分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は十五日、新たに千五百五十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の八日に比べて千百十七人減。六人の死亡報告があった。累計感染者は延べ四十万八千五百九十一人、死者は計九百十七人。
　死者は八十代四人、九十歳以上二人。新たに二件の集団感染が判明し、高崎市の高齢者施設二カ所で十六人と十九人が感染した。

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