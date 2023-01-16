ＮＢＡ、ネッツ渡辺は５得点　サンダー戦

2023年1月16日 11時03分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡは１５日、各地で行われ、ネッツの渡辺雄太は本拠地ニューヨークでのサンダー戦に途中出場して２１分２３秒プレーし、５得点、５リバウンドだった。チームは１０２―１１２で敗れ、２７勝１５敗となった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧