群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部
関連キーワード
JR高崎支社の新幹線・特急、前年比114％増 主要温泉宿泊客11％減、スキー場は56％減 群馬県・年末年始の利用状況
◆行動制限なし 前年比で１１４％増 ＪＲ高崎支社の新幹線・特急
ＪＲ東日本高崎支社は、年末年始...
1月17日
アンディ・ウォーホル、ロイ・リキテンスタイン… ポップアートの魅力に迫る 歴史たどる国内外の123点展示 高崎市美術館で22日まで
米国のポップアートを代表する作家と、影響を受けた日本人作家を中心にした特集展示「Ｌｏｖｅ Ｐ...
1月16日
＜新型コロナ＞群馬県で6人死亡、1556人感染
群馬県は十五日、新たに千五百五十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の八日に比...
＜新型コロナ＞群馬県で5人死亡、1978人感染
群馬県は十四日、新たに千九百七十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて千...
1月15日
ウクライナ新体操選手団再訪へ 安心して練習を！
群馬県高崎市は、ロシアの侵攻を受けるウクライナの新体操選手団について、十八日〜二月十五日に避...
ガンダム、ザブングル、ボトムズ… 伝説のイラストレーター高荷義之さんの原画展 高崎シティギャラリーで
プラモデルの箱に描かれるボックスアート（箱絵）や、雑誌の表紙、ポスターなど幅広く手がけた前橋...
1月14日