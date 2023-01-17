群馬県は十六日、新たに六百五十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて五百十三人減。五人の死亡報告があった。累計感染者は四十万九千二百三十九人、死者は計九百二十二人。

死者は九十歳以上が二人、八十代が二人、六十代が一人。新たに五件の集団感染が判明し、それぞれ五〜十二人が感染した。



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