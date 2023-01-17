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中国、２２年の成長率は３・０％ 目標未達、コロナ響く
【北京共同】中国国家統計局が１７日発表した２０２２年１０～１２月期の国内総生産（ＧＤＰ、速報値）は、...
1月17日
世界農業遺産、１地域を申請へ 和歌山のミカン栽培
農林水産省は１７日、国連食糧農業機関が認定する「世界農業遺産」に和歌山県の有田・下津地域のミカン栽培...
東京円、１２８円台前半
１７日午前の東京外国為替市場の円相場は、１ドル＝１２８円台前半で取引された。
午前１０時現在は前...
ダボス会議開幕、２０日まで ウクライナ関連イベントも
【ダボス共同】スイスのシンクタンク「世界経済フォーラム（ＷＥＦ）」の年次総会（ダボス会議）が１６日、...
今年のバレンタイン商戦では中東のチョコが存在感？ 背景に価格高騰の波、購入予算は微増
日銀が16日発表した昨年12月の国内企業物価指数は前年同月と比べ10.2％上昇し、消費者が購入する商...
ＵＡＥと脱炭素で連携強化 西村経産相、先端技術投資
西村康稔経済産業相は１６日、日本の原油輸入の３分の１を占める重要な産油国、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）...
1月16日