群馬県は十七日、新たに二千二百六十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて千百七十二人増。十一人の死亡報告があった。累計感染者は四十一万一千四百九十九人、死者は計九百三十三人。

死者は九十歳以上が五人、八十代が四人、七十代と六十代が各一人。新たに五件の集団感染が判明し、それぞれ五〜十三人が感染した。



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