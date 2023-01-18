群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部
関連キーワード
高崎映画祭 各賞決まる 3月19日授賞式 最優秀作品賞に「ケイコ 目を澄ませて」
第三十六回高崎映画祭の各賞が、同映画祭委員会から発表され、最優秀作品賞に三宅唱監督の「ケイコ...
1月18日
前橋市元副市長 起訴内容認める 官製談合初公判
配水管工事の指名競争入札で予定価格を業者に漏らし落札させたとして、官製談合防止法違反と公競売入札妨害...
下仁田町内1周駅伝 馬山が3連覇
群馬県下仁田町一周駅伝競走大会が開かれ、「本宿」の町西牧分館前をスタートし、町内各地区を周回...
JR高崎支社の新幹線・特急、前年比11.4％増 主要温泉宿泊客11％減、スキー場は5.6％減 群馬県・年末年始の利用状況
◆行動制限なし 前年比で11.4％増 ＪＲ高崎支社の新幹線・特急
ＪＲ東日本高崎支社は、年末年...
1月17日
＜新型コロナ＞群馬県で5人死亡、656人感染
群馬県は十六日、新たに六百五十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて五百...
アンディ・ウォーホル、ロイ・リキテンスタイン… ポップアートの魅力に迫る 歴史たどる国内外の123点展示 高崎市美術館で22日まで
米国のポップアートを代表する作家と、影響を受けた日本人作家を中心にした特集展示「Ｌｏｖｅ Ｐ...
1月16日