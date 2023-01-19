栃木県庁
関連キーワード
「足利人の心のよりどころ」 節分「鎧年越」3年ぶり開催へ 主催・立春会会長の思い
栃木県足利市に春を呼ぶ伝統行事「鎧年越（よろいとしこし）」が節分の日の二月三日夜、三年ぶりに...
1月19日
災害時の避難所 GPSで案内 宇都宮市がシステム導入
災害時の避難に役立てるため、宇都宮市は避難所開設状況管理システムの運用を始めた。スマートフォ...
＜新型コロナ＞栃木県で10人死亡、2149人感染
栃木県は十七日、新たに二千百四十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十...
1月18日
選挙啓発ポスター審査 文科大臣賞に宇都宮・中２年の岩崎さん 栃木県庁昭和館で表彰式
第七十四回明るい選挙啓発ポスターコンクールの表彰式が栃木県庁昭和館であり、全国の中央審査で文...
佐野市の本年度ふるさと納税、初の10億円を達成 ティッシュペーパーがけん引 昨年4〜12月
栃木県佐野市の本年度ふるさと納税寄付額が初めて十億円を突破したことが本紙の取材で分かった。市...
1月17日
＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、659人感染
栃木県は十六日、新たに六百五十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十八...