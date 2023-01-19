栃木県庁

栃木県は十八日、新たに千七百九十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は三十九万一千九百十五人。七十代の男女四人、八十歳以上の男女三人の計七人の死亡も発表し、累計死亡者数は九百十三人。

県によると、宇都宮市の高齢者施設で八人、足利市の医療機関で十九人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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