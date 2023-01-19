群馬県は十八日、新たに千八百二十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて千七百十四人減。六人の死亡報告があった。累計感染者は四十一万三千三百二十六人、死者は計九百三十九人。

死者は九十歳以上が一人、八十代が三人、七十代が二人。新たに十二件の集団感染が判明し、それぞれ五〜十八人が感染した。



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