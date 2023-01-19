松野氏「公平負担を徹底」　ＮＨＫ受信料割増金導入

2023年1月19日 12時22分 （共同通信）
　記者会見する松野官房長官＝１９日午前、首相官邸

　記者会見する松野官房長官＝１９日午前、首相官邸

　松野博一官房長官は１９日の記者会見で、ＮＨＫが受信契約に正当な理由なく応じない人に割増金を請求できる制度を４月に導入することについて「受信料の支払率向上と視聴者の公平負担の徹底を促進するものだ」と述べた。ＮＨＫに対しては、受信料制度の丁寧な説明と支払いを要請する努力を重ねるよう求めた。

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