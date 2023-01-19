ナダル、全治６～８週間　全豪テニス２回戦で負傷

2023年1月19日 18時37分 （共同通信）
　男子シングルス２回戦で厳しい表情を見せるラファエル・ナダル＝１８日、メルボルン（共同）

　男子シングルス２回戦で厳しい表情を見せるラファエル・ナダル＝１８日、メルボルン（共同）

　【メルボルン共同】テニスの男子シングルスで四大大会最多２２度の優勝を誇るラファエル・ナダル（スペイン）が股関節屈筋の負傷のため、全治６～８週間と診断されたと１９日、ロイター通信が報じた。
　３６歳のナダルはメルボルンで開催している四大大会第１戦の全豪オープンで２連覇を目指していたが、１８日の２回戦で痛め、マッケンジー・マクドナルド（米国）にストレート負けを喫した。

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