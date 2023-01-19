＜新型コロナ＞茨城県で新たに2863人感染、5人死亡

2023年1月19日 20時40分

　茨城県は19日、新型コロナウイルスに感染した5人の死亡を発表した。新規感染は2863人。累計では死者1124人、感染者59万7209人になった。　（保坂千裕）
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