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鹿島たこ漁が最盛期 来月、19店で限定メニュー提供 特産品当たるスタンプラリーも
「鹿島たこ」のブランドで知られる茨城県鹿島灘のマダコ漁が本格化し、漁師らは「筋肉質で引き締ま...
1月19日
ひたちなかはアメリカン・コーヒー文化発祥の地? サザコーヒー会長・鈴木さん仮説
戦後日本のアメリカン・コーヒー文化は、茨城県ひたちなか市など全国各地にあった進駐軍の基地から...
＜新型コロナ＞茨城県で3437人が感染、8人死亡
茨城県は18日、新型コロナウイルスに感染した8人の死亡を発表した。新規感染は3437人。累計では死者...
1月18日
上遠野・城里町長が停車中の車に追突 水戸の国道交差点
十六日午後五時五十五分ごろ、茨城県水戸市笠原町の国道５０号で、城里町の上遠野（かとうの）修町長（４４...
鳥インフル発生、城里の養鶏場で防疫措置が完了
茨城県は十七日、鳥インフルエンザが発生した城里町の養鶏場で、殺処分した採卵鶏全九十一万八千五百九十二...
横山大観を模写しよう 21、22日 五浦美術館でワークショップ開催
茨城県天心記念五浦（いづら）美術館（北茨城市）は２１、２２日の両日、五浦の地にゆかりが深い日本画の大...