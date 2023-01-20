女子ダブルスで２回戦進出を決め、ガッツポーズする青山修子（左）と柴原瑛菜＝メルボルン（共同）
関連キーワード
東海大菅生高の監督に謹慎４カ月 体罰と高野連への報告義務違反
日本学生野球協会は２０日、緊急審査室会議を開き、部員への体罰と東京都高野連への報告義務違反があったと...
1月20日
ロナルド、サウジで初実戦 メッシらＰＳＧと親善試合
【ロンドン共同】サッカーのポルトガル代表ＦＷロナルドが加入したアルナスルとアルヒラルによるサウジアラ...
蝉川８５位、小平は１４９位 米男子ゴルフ第１日
【ラキンタ（米カリフォルニア州）共同】米男子ゴルフのアメリカン・エキスプレスは１９日、カリフォルニア...
男子５００メートルで森重「金」 世界ユニバ冬季大会スケート
【レークプラシッド共同】大学生世代の国際総合大会、世界ユニバーシティー冬季大会は１９日、米国のレーク...
笹生７位、畑岡と古江９位 米女子ゴルフ開幕戦
【オーランド（米フロリダ州）共同】米女子ゴルフの開幕戦、ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオン...
羽生さんが２部門の最終候補に フィギュアＩＳＵアワード
【ラークス（スイス）共同】国際スケート連盟（ＩＳＵ）は１９日、フィギュアの「ＩＳＵスケーティング・ア...