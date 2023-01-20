青山・柴原組が２回戦進出　全豪オープンテニス第５日

2023年1月20日 12時21分 （共同通信）
　女子ダブルスで２回戦進出を決め、ガッツポーズする青山修子（左）と柴原瑛菜＝メルボルン（共同）

　女子ダブルスで２回戦進出を決め、ガッツポーズする青山修子（左）と柴原瑛菜＝メルボルン（共同）

　【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第５日は２０日、メルボルンで行われ、女子ダブルス１回戦で前回大会４強の第１０シード、青山修子（近藤乳業）柴原瑛菜（橋本総業）組がマグダ・リネッテ（ポーランド）王曦雨（中国）組に７―５、３―６、６―３で勝ち、２回戦に進出した。
　第１６シードの加藤未唯（ザイマックス）アルディラ・スーチャディ（インドネシア）組は２回戦に出場した。

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